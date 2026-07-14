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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى
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تباينت أسعار مواد البناء في مصر -أسعار الحديد والأسمنت- مطلع يوليو الحالي.

ويقدم موقع “صدى البلد" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الحديد محليا اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026: 

يبدأ سعر طن الحديد الاستثماري في مصر من 38234.8 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد في المصانع اليوم:

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39904 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39500 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن 

أسعار  الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026: 

سعر طن الأسمنت الأبيض

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 6400 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت الأبيض نحو 5450 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض نحو 5890 جنيه.

سعر طن أسمنت بورتلاندي عادي اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 4130 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت بورتلاندي عادي نحو 3400 جنيها.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت بورتلاندي عادي  نحو 3779 جنيه.

سعر طن أسمنت مخلوط اليوم 

سجل أعلى سعر لطن الأسمنت المخلوط نحو 3500 جنيه. 

بلغ أدني سعر لطن الأسمنت المخلوط عادي نحو 2800 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الأسمنت المخلوط نحو 3061 جنيه.

أسعار الحديد أسعار مواد البناء سعر طن الحديد الاستثماري سعر طن الأسمنت أسعار الأسمنت

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