قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام حسن: فخور إني رفعت علم فلسطين وسط أمريكا
لبنان وفرنسا يعززان التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
في جزء ثانٍ من صقر وكناريا.. محمد إمام: النجاح ممكن ييجي صدفة والمحافظة عليه صعب
قولت له «أنت غير عادل».. حسام حسن: الحكم الفرنسي ظلمنا أمام الأرجنتين
من الزراعة إلى التصنيع.. كيف يدعم جهاز مستقبل مصر الأمن الغذائي؟
بيضحكني| محمد إمام: معجب بشيكو كفنان قبل ما أشتغل معاه
استبعد من كأس العالم.. الاتحاد الهولندي يعلن وفاة حكم دولي
ترامب يعلن إلقاء خطاب إلى الأمة وسط تصاعد التوتر مع إيران
لمالكى السيارات والدراجات النارية .. أماكن تواجد وحدات المرور المميزة
يحيى الفخراني: حقوق الفنانين بعد النجاح أهم من أي تكريم
سعر الجنيه الذهب اليوم يخسر 3500 جنيه.. كم وصل عيار 21؟
جوهر نبيل: ما حققه المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026 إنجاز تاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 يوليو 2026

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين
رانيا أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تراجعت أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 في مصر بشكل ملحوظ، إذ فقد طن حديد عز أكثر من 766 جنيهًا من متوسط سعره، كما انخفض سعر الحديد الاستثماري بنحو 500 جنيه، في المقابل تحركت أسعار الأسمنت الرمادي في اتجاه صاعد.

وتزايد اهتمام المواطنين والمقاولين بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في ظل التحركات التي تشهدها أسعار مواد البناء في السوق المحلية، خاصة أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 13 يوليو 2026

شهدت أسعار مواد البناء تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض متوسط سعر طن الحديد الاستثماري وحديد عز، بينما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.66%.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 نحو 38 ألفًا و256.24 جنيه، بانخفاض قدره 500.43 جنيه للطن، بنسبة تراجع بلغت 1.29%.

وسجل الحديد الاستثماري أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 33 ألفًا و875 جنيهًا للطن في 3 أكتوبر 2025، بينما بلغ أعلى مستوى نحو 39 ألفًا و969 جنيهًا للطن في 26 يوليو 2025.

سعر حديد عز اليوم

هبط متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 39 ألفًا و890.18 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 766.30 جنيه للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.88%.

وبلغ أدنى سعر لحديد عز خلال 52 أسبوعًا نحو 36 ألفًا و420 جنيهًا للطن في 10 يناير 2026، فيما سجل أعلى مستوى عند 41 ألفًا و37.31 جنيه للطن في 26 يوليو 2025.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

على عكس تحركات الحديد، ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين إلى نحو 4 آلاف و139.09 جنيه، بزيادة قيمتها 67.53 جنيه للطن، وبنسبة صعود بلغت 1.66%.

متوسط أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وبحسب متوسطات الأسعار المسجلة اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 38 ألفًا و256.24 جنيه، وسجل طن حديد عز 39 ألفًا و890.18 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4 آلاف و139.09 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

وتختلف أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ما قد يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي لدى التجار ومنافذ البيع.

أسعار الحديد اليوم سعر حديد عز اليوم أسعار الأسمنت الحديد والأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

شيكو

شيكو: مصر تعرضت لظلم مش طبيعي في ماتش الارجنتين

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني

حسام حسن: لم نخَشَ أطوال لاعبي أستراليا.. والتغييرات منحت مصر الأفضلية

شيكو

شيكو: محمد إمام من أكثر الفنانين المجتهدين في المجال.. وبينا كيميا

بالصور

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد