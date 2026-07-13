تباين عالمي وارتفاع محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

شهدت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الثاني من شهر يوليو 2026 تبايناً في الاتجاهات السعرية، بينما ارتفعت في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 13 يوليو 2026.

أسعار الحديد عالميا

صعدت أسعار خام الحديد الأسترالي، بينما استمرت بعض منتجات الصلب والخامات في التراجع، وفقًا لبيانات أسواق الصلب العالمية.

أسعار الخردة

وسجل سعر خردة الحديد HMS 1&2 (80:20) المستوردة إلى تركيا انخفاضاً طفيفاً بمقدار دولارين للطن ليصل إلى 371 دولاراً للطن CFR.

وارتفع سعر خام الحديد الأسترالي تركيز 62% بمقدار دولارين ليبلغ 100 دولار للطن CFR، مدعوماً بتحسن نسبي في الطلب وتراجع الضغوط التي شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية.

وتشير البيانات إلى استمرار تداول خام الحديد بالقرب من مستوى 100 دولار للطن في الأسواق العالمية.

أسعار البليت

تراجعت أسعار البليت الروسي إلى 465 – 472 دولاراً للطن FOB بانخفاض قدره 4 دولار.

وانخفضت أسعار البليت الصيني إلى 455 – 465 دولاراً للطن FOB بتراجع 3 دولار.

وهبطت أسعار البليت المستورد إلى تركيا من دول رابطة الدول المستقلة إلى 480 – 485 دولاراً للطن CFR بانخفاض 5 دولار.

أسعار حديد التسليح

استقرت أسعار حديد التسليح التركي عند 570 – 580 دولاراً للطن FOB دون تغيير مقارنة بالأسبوع السابق.

وحافظت أسعار حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة على مستوياتها عند 550 – 560 دولاراً للطن FOB.

وتراجعت أسعار لفائف الأسلاك التركية إلى 580 – 590 دولاراً للطن FOB بانخفاض 3 دولار للطن.

وصلت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية أكبر انخفاض خلال الأسبوع، حيث تراجعت إلى 510 – 520 دولاراً للطن FOB بانخفاض 18 دولاراً للطن.

فيما استقرت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية (1 مم) عند 550 – 560 دولاراً للطن FOB دون تغيير.

أسعار الحديد محليا اليوم الإثنين 13-7-2026

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38756 جنيها، بارتفاع 649 جنيهاً، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40500 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.



أسعار الحديد في المصانع

سجل سعر حديد عز نحو 40565 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر حديد السويسي للصلب 39350 جنيه للطن

وصل سعر حديد المراكبي 39200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند 39200 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المدينة للصلب نحو 39200 جنيه للطن .

وصل سعر حديد المصريين لنحو 39150 جنيه للطن

سجل سعر حديد العتال نحو 39000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع العشري نحو 39000 جنيه للطن.