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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الحديد اليوم الأحد 12-7-2026.. بكم الطن؟

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم
علياء فوزى
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شهدت أسعار الحديد في السوق المحلي ارتفاعا، ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد اليوم الأحد 12يوليو 2026.

أسعار الحديد محليا اليوم الأحد 12-7-2026

 وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38756 جنيها، بارتفاع 649 جنيهاً، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40400 جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.
 

أسعار الحديد في المصانع

 سجل سعر حديد عز نحو 40565 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

وصل سعر  حديد السويسي للصلب  39350 جنيه للطن

وصل سعر  حديد المراكبي 39200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي عند  39200 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المدينة للصلب نحو 39200 جنيه للطن .

وصل سعر حديد المصريين لنحو 39150 جنيه للطن 

سجل سعر حديد العتال نحو  39000 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع العشري نحو 39000 جنيه للطن.

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