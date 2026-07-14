انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026

تراجعت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر بشكل ملحوظ، إذ فقد طن حديد عز أكثر من 766 جنيهًا من متوسط سعره، كما انخفض سعر الحديد الاستثماري بنحو 500 جنيه، في المقابل تحركت أسعار الأسمنت الرمادي في اتجاه صاعد.

وتزايد اهتمام المواطنين والمقاولين بمتابعة أسعار الحديد والأسمنت اليوم، في ظل التحركات التي تشهدها أسعار مواد البناء في السوق المحلية، خاصة أسعار حديد عز والحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض متوسط سعر طن الحديد الاستثماري وحديد عز، بينما ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.66%.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 نحو 38 ألفًا و256.24 جنيه، بانخفاض قدره 500.43 جنيه للطن، بنسبة تراجع بلغت 1.29%.

وسجل الحديد الاستثماري أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 33 ألفًا و875 جنيهًا للطن في 3 أكتوبر 2025، بينما بلغ أعلى مستوى نحو 39 ألفًا و969 جنيهًا للطن في 26 يوليو 2025.

سعر حديد عز اليوم

هبط متوسط سعر طن حديد عز اليوم إلى 39 ألفًا و890.18 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 766.30 جنيه للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.88%.

وبلغ أدنى سعر لحديد عز خلال 52 أسبوعًا نحو 36 ألفًا و420 جنيهًا للطن في 10 يناير 2026، فيما سجل أعلى مستوى عند 41 ألفًا و37.31 جنيه للطن في 26 يوليو 2025.

سعر الأسمنت الرمادي اليوم

على عكس تحركات الحديد، ارتفع متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الاثنين إلى نحو 4 آلاف و139.09 جنيه، بزيادة قيمتها 67.53 جنيه للطن، وبنسبة صعود بلغت 1.66%.

متوسط أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وبحسب متوسطات الأسعار المسجلة اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 38 ألفًا و256.24 جنيه، وسجل طن حديد عز 39 ألفًا و890.18 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 4 آلاف و139.09 جنيه.

وتختلف أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ما قد يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي لدى التجار ومنافذ البيع.