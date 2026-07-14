بهاء الغنام: إقرار قانون «مستقبل مصر» بداية مرحلة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة

وجه الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن القانون يمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الغنام، خلال كلمته أمام الجلسة العامة عقب إقرار القانون، إن مناقشات مجلس النواب عكست مستوى رفيع من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدًا بالجهود التي بذلها النواب واللجان البرلمانية في دراسة مشروع القانون وصياغة أحكامه بما يحقق الصالح العام.

إشادة بدور البرلمان في صياغة التشريع

وثمن رئيس جهاز مستقبل مصر الدور الذي قامت به لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، إلى جانب اللجان النوعية المشاركة في مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن الحوار البرلماني أسهم في الوصول إلى تشريع متكامل يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن حضور الجهاز أمام مجلس النواب خلال مناقشات القانون ساهم في تعزيز جسور الثقة والتعاون بين الجهاز والبرلمان والحكومة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وخدمة المواطنين.

قانون «مستقبل مصر» يعكس نهج الحوار والديمقراطية

وأكد الغنام أن إقرار القانون يجسد نجاح الدولة في ترسيخ ثقافة الحوار بين مختلف القوى السياسية تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن المناقشات التي شهدها المجلس بين الأغلبية والمعارضة ساهمت في خروج تشريع يعبر عن المصلحة الوطنية.

الغنام: ثقة النواب مسؤولية.. وسنواصل تحقيق أهداف التنمية

وشدد رئيس الجهاز على أن موافقة مجلس النواب تمثل تكليفًا ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا التزام الجهاز بمواصلة العمل لتنفيذ رؤيته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الجهاز سيبذل أقصى جهده ليكون عند حسن ظن النواب، واستكمال مسيرة المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

واختتم الغنام كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار العمل لتنفيذ رؤية الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.