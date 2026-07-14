محافظ القاهرة يهنئ رئيس محكمة النقض بتوليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى

قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بزيارة إلى القاضى الجليل ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية وإعلاء سيادة القانون وترسيخ العدالة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، اعتزازه بالدور الوطني الذي تضطلع به السلطة القضائية في ترسيخ دولة القانون، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى يمثل أحد أهم ركائز الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحظى بثقة وتقدير جميع المواطنين.

محافظ القاهرة

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر عن تمنياته لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالتوفيق في أداء مهام منصبه، بما يسهم في دعم مسيرة العدالة وتعزيز سيادة القانون، مؤكدًا حرص محافظة القاهرة على التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أعرب القاضى ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بروح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يعكس وحدة الصف والعمل المشترك لخدمة الوطن والمواطنين.