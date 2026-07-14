قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة نرويجية: اندلاع حريق بناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة ساحل عمان
مدبولي يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وخطة التحول الجديدة قبل مؤتمر ديسمبر
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يوافق على اكتتاب مصر في زيادتي رأسمال هيئة التنمية الدولية بـ12 مليون دولار

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، على اتفاقيتين بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بإجمالي يقترب من 12 مليون دولار أمريكي.

وتأتي الموافقة في إطار دعم دور مصر داخل مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز قدرتها على المشاركة في برامج التنمية والاستفادة من آليات التمويل الميسر للمشروعات ذات الأولوية.

5.8 مليون دولار للاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة

وشهدت الجلسة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بقيمة 5.810 مليون دولار أمريكي.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن هيئة التنمية الدولية تعد إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وتلعب دورًا رئيسيًا في توفير التمويلات الميسرة للدول النامية والأقل دخلًا.

 

مصر شريك رئيسي لمجموعة البنك الدولي

وأكد تقرير اللجنة أن مصر تعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج مجموعة البنك الدولي، حيث مولت المجموعة 183 مشروعًا في مصر منذ بدء التعاون عام 1959، بإجمالي تمويلات تقارب 26 مليار دولار، شملت قطاعات البنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة وتنمية القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي تبلغ نحو 9.4 مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات التنموية ذات الأولوية.

 

النواب يوافقون على زيادة جديدة لرأسمال الهيئة

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية بقيمة 6.190 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاكتتاب إلى دعم موارد الهيئة وتعزيز دورها في تمويل مشروعات التنمية ومكافحة الفقر، إلى جانب الحفاظ على الوزن النسبي لمصر داخل الهيئة ودعم قدرتها التصويتية.

 

تعزيز التعاون الدولي ودعم أهداف التنمية المستدامة

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية تعكس حرص الدولة على تعزيز حضورها داخل مؤسسات التمويل الدولية، ودعم التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الهيئة قدمت دعمًا لمصر في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التعليم والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات والنقل وتنمية الصعيد، من خلال تمويلات ميسرة ساهمت في تنفيذ مشروعات تنموية متعددة.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

بيراميدز

لاعبو بيراميدز يخضعون للكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد

إمام عاشور

تألق إمام عاشور في المونديال يفتح له أبواب الاحتراف الأوروبي

أستون فيلا

مانشستر يونايتد يحسم صفقة نجم أستون فيلا

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد