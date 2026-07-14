مصرع شقيقين في سقوط سيارة داخل ترعة بمنطقة بنجر السكر غرب الإسكندرية

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقب سقوط السيارة التي كانا يستقلانها داخل إحدى الترع بمنطقة بنجر السكر التابعة لدائرة قسم برج العرب غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، مدعومة بسيارات الإسعاف ووحدات الإنقاذ النهري، إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل أبًا ونجليه، قبل أن تنحرف عن الطريق وتسقط في مياه الترعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الأب وإنقاذه، فيما جرى استخراج جثمان أحد الابنين، بينما تواصل فرق الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الشقيق الثاني الذي جرفته المياه.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث لتسهيل أعمال الإنقاذ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها.