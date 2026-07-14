لحماية المواطنين.. غلق 20 معبرا غير قانوني على شريط السكك الحديدية بقنا

أعلن محافظ قنا، الدكتور مصطفى الببلاوي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة خالد بهيج، قامة بحملة موسعة لإزالة المعابر غير القانونية التي تتقاطع مع خطوط السكك الحديدية، بقيادة شعبان عبد القادر، نائب رئيس المركز، وذلك للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، والتي أسفرت عن غلق وإزالة 20 معبراً غير قانوني وغير مرخص على شريط السكك الحديدية بنطاق المركز ذاته، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز شرطة دشنا وممثلي هيئة السكك الحديدية.

ووجه المحافظ، وفق بيان المحافظة اليوم الثلاثاء، بتكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين ومنع كافة المظاهر التي تشكل خطراً عليهم، لا سيما المعابر غير القانونية التي تتقاطع مع خطوط السكك الحديدية، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وهيئة السكك الحديدية لإغلاق هذه المعابر، لضمان عدم استخدامها.

من جانبه، أوضح خالد بهيج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة للقضاء على كافة المخاطر الناتجة عن المعابر غير الشرعية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وتتسبب في وقوع حوادث القطارات، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي معابر مستحدثة أو محاولات لفتح طرق غير رسمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم عودتها مرة أخرى، وتأمين سلامة حركة سير القطارات وحياة المواطنين.