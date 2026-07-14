وفاة أحد أفراد طاقم لانش سياحي تعرض للغرق بمنطقة جبل الزيت في البحر الأحمر

قال الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر، أن عملية إنقاذ اللانش الذى تعرض للغرق بمنطقة جبل الزيت، تمت بالتنسيق والمتابعة والانتشال بمعرفة شركة جابكو.

أضاف "البرقى" تم إنقاذ 4 من أفراد الطاقم ووفاة آخر متأثراً بإصابته بالصعق الكهربائي.

تعود تفاصيل الواقعة، حيث تعرض لانش سياحى للغرق بمنطقة "جبل الزيت" الواقعة شمال محافظة البحر الأحمر، وتبين أن غير محمل بالسائحين.

وكانت غرف العمليات بشركة "جابكو" للبترول تلقت إشارة استغاثة عاجلة تفيد بتعرض لانش سياحي يحمل اسم "سى سيربنت" للغرق في مياه البحر الأحمر. وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ والتحرك لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ المتواجدين على متنه.

وأفاد مصدر بأن اللانش السياحي كان مبحرًا دون ركاب، حيث كان يقتصر التواجد على متنه على طاقمه المكون من 5 أفراد فقط.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ومعرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى غرق اللانش.