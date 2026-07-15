أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع تشغيل خدمة الأشعة المقطعية بمستشفي الفرافرة.. وتتفقد محطة الطاقة الشمسية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع تشغيل خدمة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى الفرافرة المركزي

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الفرافرة المركزي؛ لمتابعة انتظام العمل بالمستشفي والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، يرافقها الأستاذ الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث تابعت سير العمل بالأقسام المختلفة وانتظام خدمة الأشعة المقطعية بعد دعم المستشفى بأحدث جهاز أشعة مقطعية ( مقطع canon 16 )، موجهةً بسرعة توفير الكوادر الطبية اللازمة بتخصصات فني أشعة وكتابة تقارير؛ لإتاحة خدمة متكاملة و تخفيف المعاناة عن المرضى، وإعداد مقايسة لتركيب كاميرات مراقبة بالمستشفى.

محافظ الوادي الجديد تتفقد محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة .... والموقع المخصص لإنشاء محطة جديدة بقدرة 8 ميجاوات

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، محطة الطاقة الشمسية القائمة غرب مدينة الفرافرة، كما تابعت الموقع المقترح لإنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء بالمركز، يرافقها الأستاذ سلامة علي رئيس المركز، والمهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

حيث تابعت الموقف التشغيلي لمحطة الطاقة الشمسية القائمة بقدرة 5 ميجاوات، والمرتبطة بمنظومة توليد مجمع الكهرباء؛ للمساهمة في خفض استهلاك الوقود وتعزيز كفاءة التشغيل، كما استعرضت مقترحات رفع كفاءة المحطة وزيادة الاستفادة من الطاقة المنتجة، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية ويحقق الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة النظيفة.

وفى سياق متصل، تفقدت مجدى الموقع المخصص لإقامة محطة طاقة شمسية جديدة على مساحة 80 فدانًا، و المقرر أن تعمل بتقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بقدرة 8 ميجاوات من الخلايا الشمسية ومثيلاتها للتخزين، موجهة بسرعة استكمال الدراسات الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتلبية احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية بالمركز.

خلال جولتها بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح تطوير موقف سيارات الأجرة .. وإعادة استغلال المباني الحكومية بالمدينة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، خلال جولتها الميدانية بمركز الفرافرة، انتظام سير العمل بموقف سيارات الأجرة، في إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة خدمات النقل الداخلى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقها الأستاذ سلامة علي محمد رئيس المركز والتنفيذيين المعنيين.

واطلعت المحافظ على المقترح الخاص بتطوير الموقف والمقام على مساحة 3500 م²، والمقرر تنفيذه على ثلاث مراحل بالتنسيق مع اللجنة العليا للمواقف، موجهةً ببدء أعمال التنفيذ ومراجعة موقف الخدمات بطريق الفرافرة / ديروط و فتح باب التقدم لتشغيل خطوط السيرفيس داخل المدينة.

ومن ناحية أخرى، تفقدت مجدى منطقة "وسط المدينة" بالفرافرة، والتي تضم عددًا من المباني ووحدات السكن الإداري والمنشآت الحكومية غير المستغلة، حيث وجهت بالتنسيق مع مديرية الاسكان لإعداد تصور لإعادة تأهيل المنطقة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول ويتضمن إنشاء مكتبة للطفل ومركزًا طبيًا ووحدات سكنية وأنشطة تجارية وخدمية، وفق رؤية تخطيطية متكاملة تراعي الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية.