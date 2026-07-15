الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ باليستية قادمة من إيران بعد اختراقها المجال الجوي للمملكة

أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، في إطار الإجراءات الدفاعية لحماية أجواء المملكة.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت وفق الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة، مؤكدا أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال إن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية، حيث تم تأمين المواقع واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بما يهدد أمنها واستقرارها، مؤكدا استمرارها في مراقبة الأجواء ورصد التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

وأكد أن الجيش سيتعامل مع أي اختراق أو تهديد للمجال الجوي الأردني وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة المملكة وأمنها الوطني دون تهاون أو تأخير.

كما دعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة والجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة.