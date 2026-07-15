ماليزيا تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الإمدادات الغذائية مع اقتراب ظاهرة النينيو الفائقة

وجه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وزارة الزراعة والأمن الغذائي، اليوم /الأربعاء/، باتخاذ تدابير تخفيفية على وجه السرعة لمواجهة التأثيرات المتوقعة لظاهرة "النينيو الفائقة" المناخية، التي يُتوقع أن تؤثر على ماليزيا اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وقال أنور - حسبما أوردت صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - إن هذه التدابير ضرورية لتقليل الاضطرابات في الإنتاج الغذائي الوطني إلى أدنى حد ممكن وحماية المجتمعات الزراعية.

وأضاف أن هذه المسألة كانت من بين القضايا الرئيسية التي نوقشت عندما ترأس اجتماع المجلس الوطني للأمن الغذائي رقم 1 لعام 2026 الذي عقد اليوم، كما ناقش أيضًا التعاون في مجال مصايد الأسماك مع الحكومة التايلاندية.

وأشار إلى أن المجلس استعرض أيضًا الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية في ماليزيا، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحسين سبل عيش المزارعين ومزارعي الأرز ومربي الماشية والصيادين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل تعزيز قطاع الأغذية الزراعية من خلال اعتماد التكنولوجيا والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات لضمان بقاء المنتجين المحليين قادرين على المنافسة وحماية الإمدادات الغذائية للبلاد.