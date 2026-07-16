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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مركز تكنولوجي متنقل بـ عرابيا جنوب الغردقة لتقديم خدمات التراخيص للمواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

 أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، على تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمنطقة عرابيا، وذلك في إطار جهود محافظة البحر الأحمر للتيسير على المواطنين وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بجودة الخدمات وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية.

وجاء تشغيل السيارة أيضًا تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، وبحضور المهندس محمد كامل، مدير مركز إصدار التراخيص بحي جنوب.

وأكد اللواء أحمد جبر أن المركز التكنولوجي المتنقل يقدم خدمات الشباك الواحد للمواطنين، حيث يستقبل طلبات منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للاشتراطات القانونية، إلى جانب طلبات تراخيص الإشغالات وعدد من الخدمات الأخرى، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الحي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأوضح رئيس الحي أن فكرة المركز التكنولوجي المتنقل تعتمد على انتقال سيارة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية إلى المناطق السكنية، بهدف تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإنهاء معاملاتهم في أماكن تواجدهم خلال وقت قياسي.

وأضاف أن السيارة تبدأ استقبال المواطنين يوميًا اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف مساءً، وتستمر في العمل حتى الانتهاء من جميع المعاملات المقدمة، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتقديم خدمة أكثر كفاءة ومرونة.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أن تشغيل المركز التكنولوجي المتنقل يأتي ضمن خطة حي جنوب الغردقة لتخفيف الضغط على المركز التكنولوجي الرئيسي، وتقليل الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المحال التجارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر القصير مدينة القصير

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