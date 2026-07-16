مليون طائر محصن ونتائج مطمئنة.. "الزراعة" تواصل حصار الأمراض الوبائية بالمزارع

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحماية الثروة الداجنة خلال شهر يونيو الماضي، من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين التي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي، بهدف دعم المربين وتعزيز منظومة الأمان الحيوي في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الخطة القومية للسيطرة على أمراض الدواجن وتعزيز الأمان الحيوي، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن برامج التقصي بالمزارع شملت المرور على 715 مزرعة خلال شهر يونيو، تم خلالها سحب 11243 عينة، لم تُظهر أي مؤشرات وبائية خلال فترة الفحص، بما يعكس استمرار المتابعة الحقلية ورفع درجات الأمان الحيوي داخل المزارع. كما تم تنفيذ أعمال الكشف عن الأمراض التنفسية المشابهة لأنفلونزا الطيور من خلال زيارة 30 مزرعة، ولم يتم رصد أي حالات إيجابية أو سحب عينات معملية، فيما لم تُسجل أعمال تقصي بالقرى الواقعة على مسار الطيور المهاجرة خلال الشهر.

وأضاف أن أعمال المتابعة الميدانية شملت تنفيذ 62 مأمورية خلال الشهر، تضمنت أعمال التقصي والمتابعة الميدانية، وسحب عينات من المنشآت المعزولة، ومتابعة أعمال التحصين، واستخراج الشهادات الصحية، ومعاينة المحاجر البيطرية المؤقتة، ومراجعة تطبيق الاشتراطات الوقائية والأمن الحيوي، بما يعزز من جاهزية منظومة الوقاية والاستجابة السريعة.

وفيما يتعلق ببرامج التحصين، أوضح "الأقنص" أن إجمالي الطيور المحصنة خلال شهر يونيو 2026 بلغ نحو 1,030,415 طائرًا، لافتًا إلى أن عددًا من المحافظات، من بينها القليوبية وأسيوط وسوهاج والفيوم والشرقية والغربية، سجلت معدلات متميزة في تنفيذ أعمال التحصين، بما يعكس كفاءة فرق العمل البيطرية واستمرار جهود دعم صغار المربين ورفع معدلات المناعة بالقرى والمناطق الريفية.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار متابعة تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي بالمزارع والمنشآت الداجنة، حيث تم إجراء 107 معاينات أمن حيوي للمزارع والمنشآت المختلفة خلال يونيو، إلى جانب التعامل مع البلاغات الواردة عبر الخط الساخن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والثروة الداجنة.

وأكد "الأقنص" استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ خطط التقصي والتحصين ورفع كفاءة منظومة الأمان الحيوي، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بما يدعم جهود الدولة في تنمية قطاع الدواجن وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل استقبال البلاغات والاستفسارات الخاصة بالأمراض الوبائية وأي مشكلات تواجه مربي ومنتجي الدواجن، من خلال الخط الساخن 19561، والذي يعمل على تلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي اشتباهات مرضية أو مشكلات فنية بالمزارع، مؤكدًا أن فرق الهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات على استعداد تام للتعامل مع جميع البلاغات بسرعة وكفاءة ومهنية، واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة بما يضمن حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الأمن الحيوي والصحة العامة.