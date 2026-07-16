سفارة مصر في سيشل تقيم احتفالاً بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

أقام السفير حاتم يسري، سفير مصر في سيشل (مقيم في كينيا) حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة يوليو في سيشل، وذلك للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسيشل.

وصرح السفير حاتم يسري بأن الاهتمام بإقامة حفل العيد الوطني في سيشل يأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول التمثيل غير المقيم بشكل ينقل لتلك الدول اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية معها رغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي مقيم بها.

كما أوضح السفير أن المبادرة بتنظيم حفل العيد الوطني حظي بتقدير كبير من الدوائر الحكومية والسياسية في سيشل، حيث حضر الحفل السيدة فيرونيك هيرميني Veronique Herminie حرم رئيس جمهورية سيشل، وكل من وزراء الخارجية والشباب والرياضة والصحة والنقل والسياحة والتنمية الإدارية.

كما حرصت رئيسة البرلمان ورئيس محكمة النقض العليا على المشاركة في حفل الاستقبال تعبيراً من تلك الدوائر على تقديرهم للعلاقات الثنائية مع مصر.

ومن ناحية أخرى.. حرص باتريك هيرميني Patrick Herminie رئيس جمهورية سيشل على عقد لقاء مع السفير حاتم يسري أثناء زيارته لسيشل، مقدماً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رسالة التهنئة التي بعث بها السيد الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال في سيشل.

وطلب رئيس سيشل نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واحتفال مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

وتساهم مصر بشكل حيوي في تعزيز القدرات البشرية في سيشل في عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الطب والسياحة، وذلك من خلال الدور الحيوي للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.