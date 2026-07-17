الليلة نوستالجيا ٨٠ / ٩٠ تفتتح أولى لياليها على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

يستعد مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة ، لاستقبال أولى ليالي العرض الغنائي الاستعراضي "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" ، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2026 الذي ينظمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم .

ويأتي عرض "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" بعد سلسلة من الليالي الفنية الناجحة التي شهدها مسرح البالون بالقاهرة ومسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية خلال الموسم الصيفي ٢٠٢٥م ، العرض رؤية وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

ويُعد عرض "نوستالجيا ٨٠ / ٩٠" رحلة فنية لاستعادة زمن الثمانينات والتسعينات والأغاني الخالدة ، في توليفة بصرية وسمعية تمزج بين الماضي والحاضر، ويستهدف جمهور الإسكندرية ورواد المصيف الباحثين عن الفن الراقي.