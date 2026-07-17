قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان
القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟
سعر الدولار في البنوك الآن
هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحتها؟.. اعرف الموقف الشرعي
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت
التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار
سعر الذهب الآن
رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية
ترامب: الصين نفذت أكبر اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية
قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية
مقـ.تل 7 أشخاص في غارات أمريكية على جسور جنوب إيران
أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صالح موسى: شركة الكرة خطوة للاستدامة المالية.. وقطاع الناشئين كنز الزمالك

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد صالح موسى، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية للحفاظ على حق الزمالك في ملف أرض أكتوبر، مشيدًا بالتحركات التي تمت لإنهاء هذا الملف بما يخدم مصالح النادي.

وقال صالح موسى، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن إنشاء شركة الكرة يمثل خطوة إيجابية ومهمة في مسيرة النادي، مؤكدًا أنها ستسهم في تحقيق الاستدامة المالية للزمالك خلال الفترة المقبلة من خلال إدارة احترافية لقطاع كرة القدم وتعظيم الموارد.

وأضاف أن قطاع الناشئين يعد الكنز الحقيقي لنادي الزمالك، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المواهب التي يفرزها القطاع، ومنحها الفرصة لدعم الفريق الأول، باعتبارها أحد أهم مصادر النجاح والاستثمار داخل النادي.

الزمالك ملف أرض أكتوبر صالح موسى قطاع الناشئين ميسي نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

حالة الطقس

الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف حكم تسجيل المكالمات وفتح مكبر الصوت دون علم الطرف الآخر.. وتقطيع حلوى مجسمة لإخافة حيوان حي

فعاليات ثقافية وفنية

"لغة الفن بلا حدود".. مبدعو العالم يجسدون مسيرة محمد صبحى بريشة الكاريكاتير

صورة أرشيفية

نقابة الفنانين التشكيليين تحتفل بيوبيلها الذهبي بمعرض فني يوثق 50 عامًا من الإبداع

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد