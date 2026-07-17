صالح موسى: شركة الكرة خطوة للاستدامة المالية.. وقطاع الناشئين كنز الزمالك

أكد صالح موسى، نجم نادي الزمالك السابق، أن مجلس إدارة النادي بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية للحفاظ على حق الزمالك في ملف أرض أكتوبر، مشيدًا بالتحركات التي تمت لإنهاء هذا الملف بما يخدم مصالح النادي.

وقال صالح موسى، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن إنشاء شركة الكرة يمثل خطوة إيجابية ومهمة في مسيرة النادي، مؤكدًا أنها ستسهم في تحقيق الاستدامة المالية للزمالك خلال الفترة المقبلة من خلال إدارة احترافية لقطاع كرة القدم وتعظيم الموارد.

وأضاف أن قطاع الناشئين يعد الكنز الحقيقي لنادي الزمالك، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المواهب التي يفرزها القطاع، ومنحها الفرصة لدعم الفريق الأول، باعتبارها أحد أهم مصادر النجاح والاستثمار داخل النادي.