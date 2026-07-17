انفجار خط مياه رئيسي يثير الذعر في لوس أنجلوس

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحديدا قرب تقاطع شارع "صنست بوليفارد" وطريق هولواي درايف انفجار خط مياه رئيسي ، تسبب في سيول واسعة غمرت الشوارع وألحقت أضرارا بالمركبات وبعض المباني، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمتنقلين.

ووفق تقارير إعلامية ؛ تدفقت كميات هائلة من المياه في الشوارع، وتحولت أجزاء من شارع "بالم أفنيو" إلى ما يشبه النهر، بعدما دفعت المياه السيارات المتوقفة وأغرقت مواقف سيارات تحت الأرض وبعض الوحدات السكنية.

ومن جانبه ؛ صرحت عمدة ويست هوليوود جون هايلمان بأن جميع السكان بخير، في الوقت الذي وصف فيه الأضرار بأنها "كبيرة"، مشيرا إلى أن فرق المدينة بدأت تفقد المباني والمنازل لتقييم الخسائر.

وأشارت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إلى أن المشكلة الرئيسية كانت تأثير الفيضانات على حركة المرور الصباحية، منوهة إلى أن عمر الأنابيب التي انفجرت يتجاوز 100 عام.



وبدورها ؛ أكدت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس أن الأنبوب المتضرر تابع لها، وأن فرقها تعمل على إغلاق الصمامات وإيقاف تدفق المياه وإصلاح الأضرار، محذرة من أن العملية تحتاج إلى الحذر بسبب ضغط المياه المرتفع.

ولم تُعرف بعد أسباب انفجار الخط، فيما حذرت السلطات من تأخيرات مرورية، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.