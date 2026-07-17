طريقة تحضير سي فوود بصوص الزبدة والثوم بالخطوات

يعد السي فوود من الأكلات المميزة والشهية، ويمكن تحضير السي فوود بالزبدة والثوم بطريقة شهية.
مقادير سي فوود بالزبدة والثوم
ربع كوب زبدة
كابوريا أنصاف
جمبري وسط بقشره منظف من سلسلة الضهر
سمك فيليه
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة بابريكا
2 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة كبيرة بهارات سمك
1 ملعقة كبيرة قرون شطة مجففة
3 ليمون اضاليا
ملح وفلفل
1/2 حزمة بقدونس
نصف كيلو بطاطس قاورمة نصف سلقة
3 كيزان ذرة نصف سلقة مقطعة حلقات
أكياس حراري مقاس كبير
طريقة تحضير سي فوود بصوص الزبدة والثوم
شوحي الثوم فى الزبدة مع الكابوريا والجمبرى والسمك وتتبل بالملح والتوابل
ضيفي الذرة والبطاطس وحلقات الليمون
يضاف الخليط في كيس حرارى حتى ينضج ثم يقدم