طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل.. مكونات بسيطة وطعم غني

زبدة الفول السوداني من الأطعمة المحببة للكبار والصغار، كما أنها غنية بالبروتين والدهون الصحية، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة وخالية من المواد الحافظة.

المكونات

- 2 كوب فول سوداني محمص ومقشر.

- ملعقة كبيرة زيت فول سوداني أو زيت نباتي (اختياري للحصول على قوام أكثر نعومة).

- نصف ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة صغيرة عسل نحل أو سكر (اختياري).

طريقة التحضير

1. ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام، واخفقيه لمدة 3 إلى 5 دقائق.

2. سيتحول الفول أولًا إلى فتات، ثم يبدأ في إطلاق زيوته الطبيعية حتى يصبح كريمي القوام.

3. أضيفي الملح، ثم الزيت والعسل إذا رغبتِ، وواصلي الخفق حتى تحصلي على القوام المطلوب.

4. انقلي زبدة الفول السوداني إلى برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة الحفظ

- تُحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

- يُفضل تقليبها قبل الاستخدام إذا انفصل الزيت الطبيعي عن المزيج.

يمكن إضافة رشة من القرفة أو مسحوق الكاكاو أو قطع الشوكولاتة الداكنة للحصول على نكهات مختلفة، كما يمكن تحضيرها بدون أي إضافات للحصول على زبدة فول سوداني صحية 100%.