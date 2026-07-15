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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذ ومفيد.. طريقة عمل طاجن سي فوود بالجبن

طاجن سي فوود
طاجن سي فوود
نهى هجرس

طاجن سي فوود بالجبن ، من الأكلات المميزة والمفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير طاجن سي فوود بالجبن بخطوات بسيطة .

مقادير طاجن سي فوود بالجبن 

سي فوود مشكل

ثوم مفروم

ملح وفلفل

كمون

دقيق

لبن

كريمة

ميكس جبن مشكل

كرفس مفروم

كرات مفروم

بصل مفروم

جزر مبشور ناعم

للتقديم :

شبت

بصل أخضر

ليمون حلقات

طريقة تحضير طاجن سي فوود بالجبن

شوحي البصل والثوم في الزيت والزبدة مع الكرفس والبصل الأخضر والجزر ويتبل بالملح والتوابل.

ضيفي السي فوود والشبت والدقيق والكريمة والزبدة واللبن ويترك ليغلي.

في طاجن، ضعي الخليط مع الجبن ويحمر في الفرن.

ويقدم

سي فوود طاجن سي فوود مقادير طاجن سي فوود سي فوود بالجبن

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