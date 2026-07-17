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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد سنوات من المنافسة.. وان بلس تعلن انسحابها من أمريكا وأوروبا

وان بلس
وان بلس
شيماء عبد المنعم

أكدت شركة وان بلس OnePlus، رسميا انسحابها من أسواق الولايات المتحدة وأوروبا، لتنهي بذلك التكهنات التي ترددت خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل العلامة التجارية خارج الصين. 

وبموجب القرار، لن تطلق وان بلس أي منتجات جديدة في هاتين المنطقتين، بينما ستتولى الشركة الأم “أوبو” تقديم الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع للأجهزة الحالية.

وأكد جيمس باترسون، مدير العلاقات العامة في “أوبو” أوروبا، أن تحديثات البرمجيات وخدمات الضمان ستظل متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وأوروبا، مشيرا إلى أن الأجهزة الحالية ستنتقل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة من واجهة OxygenOS الخاصة بـ وان بلس إلى واجهة ColorOS التابعة لـ أوبو.

وأضافت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من العودة إلى OxygenOS إذا رغبوا في ذلك، إلا أن هذا الخيار قد يعني التخلي عن التحديثات المستقبلية للنظام.

OnePlus

مستقبل غامض لعلامة OnePlus

ورفض إلفيس تشو، الرئيس التنفيذي لـ أوبو أوروبا، الكشف عن الأسواق التي ستواصل وان بلس العمل فيها مستقبلا، ما عزز التكهنات بشأن تقليص حضور العلامة التجارية عالميا.

وكانت وكالة "بلومبرج"، قد ذكرت أن وان بلس قد تنسحب بحلول العام المقبل من الهند وبقية الأسواق العالمية، مع الإبقاء على وجودها في الصين فقط، ولم تؤكد أوبو هذه المعلومات بشكل مباشر، مكتفية بالقول إن "خريطة منتجات وان بلس في الصين لن تشهد أي تغيير".

إعادة هيكلة تشمل ريلمي أيضا

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة أوبو أن علامتها التجارية Realme ستخضع لإعادة هيكلة، حيث ستركز مستقبلا على الأسواق الخارجية، ولن تطلق منتجات جديدة داخل السوق الصينية.

ولم تكشف الشركة عن عدد الوظائف التي تأثرت بعملية إعادة الهيكلة، لكنها أوضحت أن بعض موظفي وان بلس حصلوا على فرصة للانتقال إلى وظائف داخل أوبو، مع التأكيد على أن الإجراءات تمت وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ماذا عن الهواتف المقبلة؟

ورغم قرار الانسحاب، لا تزال وان بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد المقبل OnePlus 16، إلا أن الشركة لم توضح ما إذا كان الهاتف سيطرح خارج الصين.

في المقابل، تواصل أوبو تطوير سلسلة هواتفها الرائدة Find X10، كما تشير تسريبات إلى أنها تعمل على هاتف قابل للطي بتصميم عريض، في خطوة يتوقع أن تواكب التوجه الذي تستعد له كل من سامسونج وآبل في هذا القطاع.

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