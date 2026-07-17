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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكنيست يصوت على حل نفسه والانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل

الكنيست
الكنيست
القسم الخارجي

صوّت الكنيست فجر الجمعة على حلّ نفسه قبل انتخابات 27 أكتوبر، مُعلنًا بدء عطلته بعد أن نجحت حملة الائتلاف الأخيرة في تمرير سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل.


وتمت الموافقة على اقتراح حلّ الكنيست الإسرائيلي، المُلحق بمشروع قانون تمويل الأحزاب، بأغلبية 62 صوتًا مقابل لا شيء، بما في ذلك صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بدعمٍ كامل من نواب الائتلاف، ما أدى إلى بدء عطلة البرلمان حتى أداء البرلمان الجديد اليمين الدستورية بعد الانتخابات، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وخلال العطلة، يجوز للجان عقد اجتماعات وفق ترتيبات خاصة، ويحق للحكومة أو لـ 25 عضوًا من أعضاء الكنيست المطالبة بعقد جلسة عامة للكنيست.
وهدد رئيس حزب شاس، عضو الكنيست أرييه درعي، بعدم دعم قانون حلّ الكنيست، مُطالبًا أحزاب المعارضة بدعم القانون أيضًا، والذي يتضمن زيادة التمويل الحكومي للأحزاب السياسية المُشاركة في الانتخابات إلا أنه تراجع في نهاية المطاف.

لو فشل القانون، لكان قد منح الكنيست أسبوعًا إضافيًا لإقرار التشريعات، حتى 90 يومًا قبل موعد الانتخابات، وفقًا للمستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، التي أوصت بإقرار مشروع القانون برمته.

ووصف أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا وعضو المعارضة، التشريع بأنه محاولة أخرى لاستغلال أموال دافعي الضرائب قبل فضّ البرلمان، ووصفه بأنه "محاولة دنيئة لربط نهاية الدورة بزيادة تمويل الأحزاب".

كانت هذه الخلافات سمة مميزة للأسبوع المضطرب الماضي، حيث سارع الائتلاف الحاكم إلى تمرير عدة مشاريع قوانين مثيرة للجدل للغاية في قراءاته النهائية، ووافق على عدد من طلبات الميزانية، بعضها مرتبط بأموال مخصصة في اتفاقيات الائتلاف.

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