الصين وباكستان تدعوان لوقف النار بين واشنطن وطهران واستئناف المفاوضات

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين وإسلام آباد دعتا إلى وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق ماأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية الصينية أن وزير الخارجية شدد، خلال اتصالات دبلوماسية، على أهمية التزام جميع الأطراف بتعهداتها، والامتثال الكامل لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار، بما يسهم في منع أي تصعيد جديد وتهيئة الأجواء لاستئناف المسار السياسي.

وأضافت الوزارة أن الصين تؤكد دعمها للحلول السلمية عبر الحوار والدبلوماسية، وترى أن العودة إلى طاولة المفاوضات تمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.