سقوط 8 شهداء و20 جريحاً حصيلة العدوان الأمريكي على جنوب إيران

أفادت وكالة إرنا الإيرانية بسقوط 8 شهداء و 20 جريحاً حصيلة العدوان الأمريكي على جنوب إيران ليلة أمس.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الجمعة، أنها استكملت أحدث موجة كبيرة من الضربات ضد إيران.

وذكرت "سنتكوم"، في بيان لها، أن القوات الأمريكية استخدمت طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفن حربية، شنت من خلالها هجمات دقيقة استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، مثل مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، والقدرات البحرية.

وأوضحت القوات الأمريكية أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة إيران على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية.

ولفتت إلى وجود أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة أنهم على أهبة الاستعداد وجاهزون للتدخل الفوري.