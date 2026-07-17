كوريا الجنوبية: ناقلة نفط تعبر البحر الأحمر للمرة الـ14 منذ تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، أن ناقلة نفط خام كورية جنوبية عبرت البحر الأحمر بسلام في طريقها إلى البلاد؛ لتصبح الناقلة الرابعة عشرة التي تستخدم هذا المسار منذ تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز أواخر فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم /الجمعة/ - أن الناقلة حملت شحنتها من النفط الخام من ميناء ينبع السعودي، وهي تتجه حاليا إلى كوريا الجنوبية، حيث ستفرغ حمولتها لدى وصولها.

وأوضحت أن ناقلات النفط الكورية الجنوبية التي تعبر البحر الأحمر تصل تباعا إلى الموانئ الكورية لتفريغ شحناتها، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة أن الحكومة ترى أن استخدام مسار البحر الأحمر يمثل في الوقت الراهن الخيار الأكثر واقعية لضمان استمرار إمدادات النفط الخام، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في مضيق هرمز.

وأكدت أنها وفرت للناقلة دعما متواصلا خلال عبورها البحر الأحمر، شمل المراقبة على مدار الساعة، وتزويدها بمعلومات ملاحية، وتشغيل قناة اتصال مباشرة بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة، مشددة على مواصلة جهودها لضمان استقرار إمدادات النفط الخام إلى البلاد.