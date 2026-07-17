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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زعيم «العمال البريطاني»: سأقود الحزب بروح الوحدة واحترام جميع الآراء

بريطانيا
بريطانيا

أكد زعيم حزب العمال البريطاني، آندي بورنهام، عزمه العمل على ترسيخ ثقافة الوحدة داخل الحزب، مشددًا على أن تجاوز الانقسامات الداخلية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره السبيل لتحقيق أهداف الحزب واستعادة ثقة المواطنين، وفق ماأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال بورنهام إنه سيعمل «بلا هوادة» لبناء ثقافة تقوم على مبدأ «حزب واحد وفريق واحد»، موضحًا أن استمرار التشرذم واختلاف التوجهات الداخلية أضر بالحزب لفترة طويلة، وانعكس سلبًا على المواطنين الذين كانوا ينتظرون منه تقديم بديل سياسي قوي.

وأضاف أن الانقسامات الداخلية أسهمت في تشويه صورة الحزب، مؤكدًا دعمه لجميع قيادات حزب العمال، وإيمانه بأن العمل الجماعي والوحدة يمثلان أفضل أمل لمستقبل بريطانيا.

وأشار زعيم الحزب إلى أنه لن يسعى إلى إقصاء أي عضو بسبب اختلاف آرائه أو مواقفه، مؤكدًا أن احترام جميع وجهات النظر يمثل ركيزة أساسية لقيادته، وأن التنوع في الآراء يجب أن يكون مصدر قوة لا سببًا للخلاف.

وأوضح بورنهام أنه سيعلن قريبًا قرارات تتعلق بتشكيل فريق القيادة، على أن تعكس مختلف التيارات والمجتمعات داخل الحزب، بما يعزز وحدته ويجعله أكثر قوة وقدرة على خدمة البلاد.

وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء حزب أكثر تماسكًا، بما يسهم في تعزيز وحدة بريطانيا وتقديم رؤية سياسية قادرة على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.

بريطانيا العمل البريطاني إنجلترا

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