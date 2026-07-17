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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي السكة الحديد يقبل استقالة ربيع ياسين.. ويكشف عن سبب الرحيل

ربيع ياسين
ربيع ياسين
باسنتي ناجي

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد قبول استقالة  ربيع ياسين من منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع مع اللجنة المشرفة على قطاع الكرة لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، إلى جانب بحث أسباب استقالة المدير الفني.

ربيع ياسين

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن قرار قبول الاستقالة جاء بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، مشيرًا إلى أن ربيع ياسين تمسك بتعيين ابنه عمر ربيع ياسين، في منصب مدير التعاقدات، وهو ما يتعارض مع السياسة الإدارية واللوائح المنظمة للعمل داخل النادي.

ووجه مجلس إدارة السكة الحديد الشكر لربيع ياسين على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول، مثمنًا جهوده خلال توليه القيادة الفنية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مشواره المقبل

ربيع ياسين السكة الحديد الاهلي

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