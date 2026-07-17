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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفرالشيخ : إقبال متزايد على مصيف بلطيم.. واستعدادات بجميع القطاعات الخدمية

بلطيم
بلطيم
أ ش أ

أكد محافظ كفرالشيخ، المهندس إبراهيم مكي، الإقبال الكبير على مدينة مصيف بلطيم، مع رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة، وانتشار فرق الإنقاذ والإسعاف على الشواطئ؛ لتوفير أفضل الخدمات وتحقيق أعلى معدلات السلامة والراحة للمصطافين، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها المدينة، والتي تضمنت تطوير الشواطئ والطرق والمشايات والإنارة، إلى جانب تنفيذ مشروعات ترفيهية وسياحية، أسهمت في تعزيز مكانة مصيف بلطيم كواحد من أبرز المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط، موجها باستمرار المتابعة على مدار الساعة للحفاظ على مستوى الخدمات وتقديم تجربة متميزة لزوار المدينة.

محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي مدينة مصيف بلطيم

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