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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بحوث الصحراء" يعزز منظومة الجودة باعتماد 4 اختبارات جديدة وفقًا للمعايير الدولية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

 أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، حصول وحدة تحاليل المياه والتربة باستخدام جهاز ICP على الاعتماد الدولي لأربعة اختبارات معملية جديدة من قبل لجنة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) ،في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة البحث العلمي بالمراكز البحثية لخدمة التنمية الزراعية، وتأهيل المعامل البحثية لإجراء القياسات المعملية وفق أحدث المعايير الدولية .

وأشار رئيس المركز، الى استمرار تجديد الاعتماد الدولي لمركز التميز المصري لتحلية المياه (EDRC)، والذي يُعد أحد أبرز مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في مجال تقنيات تحلية المياه، إلى جانب تجديد الاعتماد الدولي لمعمل صيانة الأراضي التابع لشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية بالمركز، وذلك وفقًا لمواصفة جودة المختبرات ISO 17025:2017.

رفع إجمالي عدد الاختبارات المعملية المعتمدة دوليًا بمعامل مركز بحوث الصحراء إلى 17 اختبارًا

وأوضح شوقي أن هذا الإنجاز يرفع إجمالي عدد الاختبارات المعملية المعتمدة دوليًا بمعامل مركز بحوث الصحراء إلى 17 اختبارًا، بما يعكس التزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في الخدمات البحثية والمعملية، ودعم دوره في خدمة خطط التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد رئيس المركز بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد موجّهًا لجميع أعضاء الفريق التهنئة على هذا النجاح، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من التميز في خدمة الوطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور  محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، أن التوسع في الاعتماد الدولي للمعامل يعكس نجاح المركز في تطوير بنيته البحثية ورفع كفاءة خدماته المعملية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة الجهات المستفيدة في نتائج التحاليل، ويدعم جهود المركز في تقديم حلول علمية وبحثية تخدم التنمية الزراعية المستدامة ومشروعات استصلاح وتنمية الأراضي.

بحوث الصحراء الزراعة وزير الزراعة التنمية الزراعية الاعتماد الدولي

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