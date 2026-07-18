قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الأرجنتين : ميسي الأصل وقدوة الجميع .. والجماهير تطالبنا باللقب
التنمية المحلية: إزالة 3 عقارات مخالفة بالغربية وإحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق
تنظيم وحماية وتمكين اقتصادي.. إطلاق استراتيجية شاملة للمهندسين تقوم على 4 ركائز و14 محورا
مشروعات تنموية.. الرئيس السيسي : بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح إنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين "القاهرة" و "دار السلام" عن طريق إقامة مشروعات تنموية
مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟
5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر
عمدة نيويورك يبحث قانونيا إمكانية اعتقال نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة
الرئيس السيسي من تنزانيا: بحثنا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"
تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن
الخليج يدفع الثمن .. نيران المواجهة الأمريكية - الإيرانية تحرق المنطقة| تفاصيل
الرئيس السيسي: نتطلع لإتاحة المزيد من المشروعات التنزانية أمام الشركات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة عن تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية

رئيس جامعة دمنهور يستقبل وزير الأوقاف
رئيس جامعة دمنهور يستقبل وزير الأوقاف

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، اليوم السبت 18 يوليو 2026، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في رحاب كلية الآداب بالجامعة، في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة دمنهور والمؤسسات الوطنية لتعزيز جودة المخرجات العلمية.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الدكتور أسامة الأزهري في لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث ربيع الصافي بعنوان: "تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية وأثرها في تعدد المعاني التفسيرية: السراج المنير للخطيب الشربيني نموذجا"، للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية.

استهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب  بالدكتور أسامة الأزهري، مؤكدا اعتزاز جامعة دمنهور باستضافة قامة علمية بوزن فضيلته، مشيرا إلى أن حضور وزير الأوقاف يعكس المكانة العلمية التي تتبوؤها جامعة دمنهور، ويبرز حرص الجامعة على إثراء البحث العلمي من خلال استقطاب القامات الفكرية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تطوير العلوم الإنسانية واللغوية، مشيرا إلى حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية العريقة، مشدداً على أن الجامعة تضع البحث العلمي في صدارة أولوياتها كرافد أساسي لخدمة قضايا الوطن والمجتمع، من خلال طرح دراسات متخصصة بأسس علمية ومنهجية رصينة.

من جهته، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تقديره للتنظيم الأكاديمي المتميز بالجامعة، مشيدا بالبنية التحتية التعليمية بكلية الآداب، ومثمنا جودة البحوث العلمية التي تنتجها الجامعة بما يواكب التحديات المعاصرة، مؤكدا على أهمية تكامل الدراسات اللغوية والشرعية في خدمة المجتمع.

شهدت المناقشة حضور الدكتورة سماح الصاوي، عميد كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، وضمت لجنة  المناقشة والحكم نخبة من كبار المتخصصين في مجالات اللغة والتفسير وهم الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر، الدكتورة رانيا نظمي أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة دمنهور، الدكتور محمد عبيد أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد وجامعة صحار بسلطنة عمان.

واختتمت المناقشة بإشادة واسعة بجدية الطرح العلمي للرسالة وأصالة موضوعها.

وزير الأوقاف جامعة دمنهور البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

صلاح وشوبير

ودارت الأيام.. الطفل مصطفى شوبير يشهد زفاف محمد صلاح.. والأخير يحضر عقد قران أوفا

ترشيحاتنا

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | السهر في الإجازة يضر صحتك.. كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

شارك ‏EX‏.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصري ‏

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد