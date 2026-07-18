رئيس جامعة دمنهور يستضيف وزير الأوقاف في مناقشة عن تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، اليوم السبت 18 يوليو 2026، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في رحاب كلية الآداب بالجامعة، في إطار تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة دمنهور والمؤسسات الوطنية لتعزيز جودة المخرجات العلمية.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الدكتور أسامة الأزهري في لجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث ربيع الصافي بعنوان: "تغيير الصيغ الصرفية في القراءات القرآنية وأثرها في تعدد المعاني التفسيرية: السراج المنير للخطيب الشربيني نموذجا"، للحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية.

استهل "ترابيس" اللقاء بالترحيب بالدكتور أسامة الأزهري، مؤكدا اعتزاز جامعة دمنهور باستضافة قامة علمية بوزن فضيلته، مشيرا إلى أن حضور وزير الأوقاف يعكس المكانة العلمية التي تتبوؤها جامعة دمنهور، ويبرز حرص الجامعة على إثراء البحث العلمي من خلال استقطاب القامات الفكرية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تطوير العلوم الإنسانية واللغوية، مشيرا إلى حرص الجامعة على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية العريقة، مشدداً على أن الجامعة تضع البحث العلمي في صدارة أولوياتها كرافد أساسي لخدمة قضايا الوطن والمجتمع، من خلال طرح دراسات متخصصة بأسس علمية ومنهجية رصينة.

من جهته، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن تقديره للتنظيم الأكاديمي المتميز بالجامعة، مشيدا بالبنية التحتية التعليمية بكلية الآداب، ومثمنا جودة البحوث العلمية التي تنتجها الجامعة بما يواكب التحديات المعاصرة، مؤكدا على أهمية تكامل الدراسات اللغوية والشرعية في خدمة المجتمع.

شهدت المناقشة حضور الدكتورة سماح الصاوي، عميد كلية الآداب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، وضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من كبار المتخصصين في مجالات اللغة والتفسير وهم الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر، الدكتورة رانيا نظمي أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة دمنهور، الدكتور محمد عبيد أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد وجامعة صحار بسلطنة عمان.

واختتمت المناقشة بإشادة واسعة بجدية الطرح العلمي للرسالة وأصالة موضوعها.