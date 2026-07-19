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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

35 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم ضمن 180 رحلة أسبوعية لدعم الحركة السياحية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافدة، مع استقبال 35 رحلة طيران دولية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار الانتعاشة السياحية التي تشهدها مدن جنوب البحر الأحمر خلال موسم الصيف.

وتندرج رحلات اليوم ضمن جدول التشغيل الأسبوعي للمطار، الذي يتضمن استقبال 180 رحلة دولية خلال الفترة من أمس، السبت، وحتى الجمعة المقبل، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال من الأسواق السياحية الأوروبية على مدينة مرسى علم.

ورفعت الجهات العاملة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية، حيث جرى تكثيف الجهود لتسريع إجراءات الوصول وإنهاء معاملات الجوازات والجمارك، بما يضمن انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بسهولة وفي وقت قياسي.

وتسجل فنادق ومنتجعات مرسى علم معدلات إشغال مرتفعة، مدعومة باستمرار تدفق الرحلات القادمة من الأسواق الأوروبية الرئيسية، وفي مقدمتها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وبولندا، وهي من أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى المدينة.

وتواصل مرسى علم ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشاطئية في مصر، بفضل ما تتمتع به من شواطئ خلابة وشعاب مرجانية فريدة ومواقع غوص عالمية، إلى جانب الخدمات السياحية المتطورة التي تجذب آلاف الزائرين سنويًا.

ويؤكد استمرار انتظام الرحلات الدولية إلى مطار مرسى علم قوة الحركة السياحية الوافدة إلى البحر الأحمر، ودور المطار في دعم القطاع السياحي وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة خلال الموسم الصيفي.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مطار مرسى علم

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