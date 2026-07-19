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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الياباني: نحن بحاجة إلى نقاش حول الأسلحة النووية

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني
أ ش أ

قال وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، إن اليابان بحاجة إلى نقاش حول الأسلحة النووية، في ظل سعي بعض الدول الأوروبية إلى تعزيز الردع النووي.

وأكد كويزومي أن اليابان "لا يمكنها تجاهل" هذه القضية، وذلك على ما يبدو في ضوء مراجعة الحكومة المزمعة لثلاث وثائق أساسية للأمن القومي بحلول نهاية العام.

وأشار كويزومي إلى فرنسا وفنلندا كمثالين على سياسات تدعم تعزيز الردع النووي، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وأضاف كويزومي أن البيئة الأمنية في اليابان أصبحت أكثر قسوة، وأكد على ضرورة تغيير الوضع الراهن الذي باتت فيه بعض المواضيع غير مقبولة للنقاش.

وقد أقر البرلمان الفنلندي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بإدخال الأسلحة النووية إلى البلاد ، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس الماضي أن بلاده ستزيد عدد الرؤوس الحربية النووية.

ورغم اعتماد اليابان على المظلة النووية الأمريكية، إلا أنها الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي، وتلتزم بمبادئها الثلاثة المتمثلة في عدم إنتاج أو امتلاك أو السماح بوجود أسلحة نووية على أراضيها.

وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليابان

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