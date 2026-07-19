قبل نهائي المونديال.. أبطال إسبانيا في 2010 يجتمعون مع كأس العالم

شهد ملعب نهائي كأس العالم 2026 أجواءً خاصة قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، بعدما اجتمع عدد من نجوم المنتخب الإسباني المتوج بلقب مونديال 2010 مع كأس العالم الأصلية، في لفتة استثنائية أعادت ذكريات الإنجاز التاريخي لـ"الماتادور".

وظهر الثلاثي تشافي هيرنانديز، ودافيد فيا، وإيكر كاسياس إلى جانب الكأس التي توج بها المنتخب الإسباني قبل 16 عامًا في جنوب أفريقيا، حيث التقطوا الصور التذكارية وسط أجواء احتفالية قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية.

ويحمل هذا الظهور رمزية كبيرة، إذ يُعد الثلاثي من أبرز نجوم الجيل الذهبي لإسبانيا، الذي نجح في تحقيق أول لقب لكأس العالم في تاريخ المنتخب عام 2010، بعد الفوز على هولندا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2026، وسط آمال إسبانية باستعادة اللقب العالمي، بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني للاحتفاظ بالكأس وإضافة لقب جديد إلى سجله التاريخي.