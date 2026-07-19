قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الذهب والمعادن تناقش تفعيل الفاتورة والإيصال الإلكتروني بسوق الذهب
7 تمريرات حاسمة تهز عرش بيليه.. أوليسيه يصنع المجد الفرنسي في المونديال
بعد وفاة أحمد جلال عبد القوي.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الحجاب الحاجز
بـ 80 جنيهًا.. مفاجأة للمواطنين بشأن اللحوم الحمراء والبيض والدواجن
تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات
مصرع شخص وفقدان آخر إثر وقوع انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة في اليابان
حالة جديدة.. وكيل صحة الشرقية يكلف بمتابعة عاجلة لمصاب بلدغة ثعبان في منيا القمح
مصر: قرار بلجيكا خطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي
خافيير ميلي يعانق نتنياهو .. استطلاعات: الشعب الأرجنتيني يفكر بشكل مختلف
انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية والإعدادية في المحافظات
"أوتشا" تحذر من تزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان مع استمرار عودة النازحين
التعليم تُحذر من خطاب مُفبرك يزعم تغيير نظام امتحانات الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني عاجل لإنشاء صندوق وطني لدعم الباحثين المصريين

النائب حسين غيته،
النائب حسين غيته،
حسن رضوان

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، بشأن ضعف مخصصات البحث العلمي وعجز الجامعات عن تمويل مشاركة الباحثين المصريين في المؤتمرات العلمية الدولية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على مكانة مصر البحثية ويؤدي إلى فقدان الكفاءات العلمية.

وأوضح النائب أن البحث العلمي لم يعد ملفًا أكاديميًا فحسب، بل أصبح أحد ركائز الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، في ظل اعتماد الدول المتقدمة على المعرفة والابتكار كمحرك رئيسي للنمو، معتبرًا أن استمرار ضعف الإنفاق على هذا القطاع يحد من قدرة الجامعات والباحثين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إنشاء صندوق وطني لدعم الباحثين المصريين

وأشار إلى أن الأزمة برزت مؤخرًا بعد إعلان أحد أساتذة جامعة القاهرة تعذر مشاركته في مؤتمر علمي عالمي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، رغم قبول بحثه، بسبب عدم قدرة الجامعة على تحمل نفقات السفر والإقامة، معتبرًا أن الواقعة تعكس أزمة هيكلية في منظومة تمويل البحث العلمي، وليست مجرد حالة فردية.

وأكد غيته أن المؤتمرات العلمية الدولية تمثل نافذة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات البحثية، وجذب التمويل، وتسجيل براءات الاختراع، بما ينعكس على تصنيف الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن حرمان الباحثين من المشاركة فيها يمثل خسارة للدولة قبل أن يكون خسارة للباحث نفسه.

وانتقد النائب ما وصفه بعدم التوازن في أولويات الإنفاق، موضحًا أن دعم البحث العلمي لا يقل أهمية عن دعم القطاعات الأخرى، باعتباره استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد القائم على المعرفة، ومنطلقًا لبناء صناعة وطنية قائمة على الابتكار.

وطالب الحكومة بإعلان خطة عاجلة لزيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة، وإنشاء صندوق وطني لتمويل مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية بعد قبول أبحاثهم، إلى جانب إطلاق مبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم الأبحاث التطبيقية والابتكارات العلمية، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية ويحد من هجرة الكفاءات العلمية.

مجلس النواب النائب حسين غيته رئيس مجلس الوزراء مخصصات البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

زيلينسكي يطالب بتسريع إمدادات السلاح..خبير: التفاوض يتراجع مع التقدم الروسي

صورة أرشيفية

كيف تكتشف البن المغشوش؟ علامات بسيطة وتحذير من مخاطر صحية

أحمد جلال عبد القوي

طارق الشناوي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد جلال عبد القوي: كان يحمل رسالة للشباب ويحارب الإدمان حتى النهاية

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد