قلق وترقب بين الخريجين.. بيان عاجل لحسم مصير تكليف الفرق الطبية

تقدمت النائبة صافيناز دراج، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مطالبة بسرعة التدخل لوضع حلول جذرية تضمن الحفاظ على حقوق الخريجين وتوفير احتياجات المنظومة الصحية من الكوادر المؤهلة، في ظل حالة من القلق المتزايد بين دفعات الخريجين بشأن مستقبل التكليف وآليات تطبيقه.



وأوضحت" صافيناز" في تصريحات صحفية لها ، أنه ما زالت معايير الاختيار غير واضحة، وآليات التنفيذ تثير الكثير و الكثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من إجابات، لافتة ان الحركة التكميلية لا يزال يحيط بها الغموض، بينما تقف دفعة 2024 على أعتاب تكرار الأزمة ذاتها و مخالفة القانون و الدستور دون أي تصور معلن لكيفية التعامل معها.

تأخر الحسم وغياب اليقين يعرقل مستقبل الخريجين



كما أشارت إلى أن آلاف الشباب وأسرهم يعيشون حالة غير مسبوقة من القلق والترقب، في ظل تضارب التصريحات، وتأخر الحسم، وغياب اليقين بشأن مستقبلهم المهني.



وأوضحت أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب يقترب من نهايته، ومع رفع أعمال لجنة الصحة، تضيق الأدوات الرقابية المتاحة خلال الفترة الحالية.