قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في الأردن: إخلاء مطار وميناء العقبة بسبب تهديد موثوق
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب
المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول
شوبير يكشف مفاجآت ميركاتو الأهلي.. صفقتان محسومتان ورحيل جراديشار
وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشاري ترامب: الأمن المائي المصري قضية وجودية
الخناقة انتهت بفصل رقبة الزوجة.. مصرع ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة
بيلينجهام يدخل تاريخ بطولة كأس العالم بعد تسجيل 7 أهداف
منال عوض: مجموعة الدول الثماني النامية تدعم زيادة تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية باكستان وفنزويلا يتعهدان بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي

وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار
وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار
أ ش أ

تعهد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ونظيره الفنزويلي الجديد فيليكس بلاسينسيا بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الروابط الشعبية بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين.

وذكر (راديو باكستان) اليوم / الأحد / أن إسحاق دار تبادل الروئ - خلال اتصال هاتفي مع بلاسينسيا - بشأن العلاقات الودية طويلة الأمد التي تجمع البلدين، وأكدا التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية.

كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق التعاون في عدة قطاعات من بينها التجارة والاستثمار والأعمال والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات آخرى ذات اهتمام متبادل.

وثمن الوزيران التنسيق الوثيق المتواصل بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ إسحاق دار نظيره الفنزويلي الجديد على توليه مهام منصبه، وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس الشهر الماضي.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني تضامن البلاد الراسخ مع الحكومة الفنزويلية وشعبها في هذا الوقت العصيب؛ معربا عن ثقته في قدرة فنزويلا على الصمود والتعافي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن تقديره لدعم باكستان وتضامنها الإنساني مع ضحايا الزلزالين، مؤكدا أهمية تقديم الدعم المتبادل في وقت الحاجة.

كما أشاد بلاسينسيا بدور باكستان البناء في تعزيز الحوار وخفض التصعيد في الحرب الأمريكية-الإيرانية، مشيدا بالتزام إسلام أباد بالسلام والدبلوماسية.

واتفق الوزيران على الحفاظ على تواصل وثيق بينهما وعقد لقاء في أقرب فرصة ممكنة.


 

وزير خارجيـة باكستان محمد إسحاق دار فيليكس بلاسينسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

علي جمعة

ما المراد من قول النبي أفلح وأبيه إن صدق؟ .. علي جمعة يجيب

الجامع الأزهر

السقف المحفوظ.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

مبادرة أيده في ايدك

البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة لتعزيز دور الأسرة في بناء شخصية الأبناء

بالصور

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد