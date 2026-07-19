وزيرا خارجية باكستان وفنزويلا يتعهدان بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي

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تعهد وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ونظيره الفنزويلي الجديد فيليكس بلاسينسيا بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الروابط الشعبية بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين.

وذكر (راديو باكستان) اليوم / الأحد / أن إسحاق دار تبادل الروئ - خلال اتصال هاتفي مع بلاسينسيا - بشأن العلاقات الودية طويلة الأمد التي تجمع البلدين، وأكدا التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية.

كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق التعاون في عدة قطاعات من بينها التجارة والاستثمار والأعمال والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مجالات آخرى ذات اهتمام متبادل.

وثمن الوزيران التنسيق الوثيق المتواصل بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ إسحاق دار نظيره الفنزويلي الجديد على توليه مهام منصبه، وأعرب عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس الشهر الماضي.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني تضامن البلاد الراسخ مع الحكومة الفنزويلية وشعبها في هذا الوقت العصيب؛ معربا عن ثقته في قدرة فنزويلا على الصمود والتعافي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن تقديره لدعم باكستان وتضامنها الإنساني مع ضحايا الزلزالين، مؤكدا أهمية تقديم الدعم المتبادل في وقت الحاجة.

كما أشاد بلاسينسيا بدور باكستان البناء في تعزيز الحوار وخفض التصعيد في الحرب الأمريكية-الإيرانية، مشيدا بالتزام إسلام أباد بالسلام والدبلوماسية.

واتفق الوزيران على الحفاظ على تواصل وثيق بينهما وعقد لقاء في أقرب فرصة ممكنة.



