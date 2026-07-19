الرئيس اللبناني يصل مبنى الخارجية الأمريكية للقاء روبيو

وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بداية لقاءاته الرسمية بواشنطن.

كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أشارت إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وسيدة لبنان الاولى نعمت عون قد وصلا إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن في بداية زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية بدعوة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الاولى مدير المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية وقائد القاعدة الجوية وسفيرة لبنان في الولايات المتحدة الاميركية ندى حماده معوض ورئيس بعثة لبنان لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة والملحق العسكري في السفارة اللبنانية العميد أوليفر حاكمة والقنصل وسام بطرس وأركان السفارة ومدير محطة الميدل ايست في واشنطن اديب القسيس.

وبعد استراحة قصيرة انتقل الرئيس عون والسيدة عون والوفد المرافق إلى مقر الاقامة حيث اجتمع مع السفيرة معوض وأركان السفارة الدبلوماسيين والإداريين واطلع منهم على مسار العمل وأوضاع الجالية اللبنانية وغيرها من المواضيع المتصلة بالزيارة الرئاسية.

ومن المقرر ان يبدأ الرئيس عون لقاءاته الرسمية باجتماع مع وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو ، على ان يستقبله الرئيس ترامب قبل ظهر الثلثاء المقبل في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع اعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الادارة الامريكية.