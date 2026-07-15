الرئيس عون يبحث مع فرنسوا فيون الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار بلبنان

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، الذي يزور لبنان بصفته رئيس الجمعية الفرنسية "العمل من أجل السلام مع مسيحيي الشرق"، حيث أطلعه على جولاته في عدد من القرى الحدودية اللبنانية واحتياجات سكانها، تمهيداً لاستكمال إرسال المساعدات الإنسانية والاجتماعية المخصصة لهم.

وخلال اللقاء، شكر الرئيس عون فيون، على زيارته والمبادرات التي تقوم بها الجمعية لمساعدة اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشدداً على أن أبرز التحديات تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية، ومؤكداً تمسك لبنان بالخيار التفاوضي لبسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية الدولية عبر الجيش والقوى الأمنية.

كما أشاد الرئيس عون، بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، ولا سيما جهوده لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى مؤتمر آخر لدعم الاقتصاد اللبناني.

ونوه أيضاً بالمبادرة الفرنسية-الإيطالية لتشكيل قوة مشتركة تنتشر في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل" وبدء انسحابها خلال عام 2027، مشيراً إلى اهتمام دول أوروبية وآسيوية أخرى بالانضمام إليها.

من جهته، أعرب فيون عن تمنياته للرئيس عون بالتوفيق في جهوده لإنقاذ لبنان، آملاً أن يسهم الدعم العربي والدولي للمبادرة التفاوضية اللبنانية في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني نحو الاستقرار والازدهار.



