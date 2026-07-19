احذروا هذه العلامات.. استشارية أطفال تكشف أعراض مرض السيلياك وسبب الإصابة به

كشفت الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، تفاصيل مرض السيلياك لدى الأطفال، موضحة أنه من الأمراض المناعية التي قد تصيب الصغار والكبار، وتستدعي التشخيص المبكر لتجنب مضاعفاته.

بطانة الأمعاء الدقيقة

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي"، الذي تقدمه سارة سامي وآية شعيب على قناة صدى البلد، أن مرض السيلياك يحدث نتيجة استجابة غير طبيعية من الجهاز المناعي تجاه بروتين الجلوتين الموجود في القمح، ما يؤدي إلى حدوث التهابات وتغيرات في بطانة الأمعاء الدقيقة.

السيلياك والحساسية التقليدية

وأضافت أن البعض يخلط بين السيلياك والحساسية التقليدية، مشيرة إلى أن الحساسية العادية قد تظهر في صورة كحة أو أعراض بالجهاز التنفسي أو حساسية بالعين، بينما السيلياك يعد مرضًا مناعيًا يؤثر بشكل مباشر على الأمعاء وقد يسبب مشكلات في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

وأكدت أن تناول الطفل المصاب للقمح أو الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين قد يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة، من بينها الإمساك، إلى جانب اضطرابات أخرى بالجهاز الهضمي تختلف حدتها من طفل لآخر، مشددة على أهمية مراجعة الطبيب عند الاشتباه في الإصابة لإجراء الفحوصات اللازمة واتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.