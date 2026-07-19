مواني العقبة: العمل مستمر دون توقف وخطط طوارئ لضمان استمرار حركة التجارة

أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني محمود خليفات أن مواني العقبة تعمل بشكل طبيعي ولم تتوقف عمليات المناولة أو سلاسل الإمداد منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال خليفات "إن المواني لم تتأثر بالشائعات المتداولة حول إخلاء أو توقف العمل في ميناء العقبة"، مشددًا على أن المرفق الحيوي يواصل أداء دوره لتلبية احتياجات المملكة، مع وجود خطط طوارئ وبدائل لضمان استمرار التشغيل في مختلف الظروف.

وأضاف "أن حركة المناولة في المواني شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تحول جزء من التجارة العراقية إلى ميناء العقبة بدلًا من ميناء البصرة، في ظل التطورات الإقليمية".

وأكد أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني لديها خطط جاهزة للتعامل مع أية تطورات أمنية أو سياسية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أو باب المندب، بما يضمن عدم توقف حركة التجارة.

وكانت مصادر رسمية أردنية قد نفت صدور أي قرارات بإخلاء أو إغلاق مطار الملك حسين الدولي أو ميناء العقبة، مؤكدة استمرار حركة الملاحة الجوية والبحرية بشكل طبيعي.