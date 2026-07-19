جنوب الصين يتأهب لأمطار غزيرة.. والبحث مستمر عن ضحايا انهيار أرضي

يمتد حزام الأمطار مترامي الأطراف من إقليم يوننان في الجنوب الغربي للصين إلى دلتا نهر يانجتسي على الساحل الشرقي للصين.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في)، بأن سلطات السكك الحديدية علّقت بعض رحلات قطارات الركاب على خط شنغهاي-كونمينج اليوم الأحد بسبب الأمطار الغزيرة، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وفي يوننان، أغلقت عدة مواقع سياحية مؤقتًا عقب هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع.

وتتأهب أجزاء من منطقة قوانجشي في الجنوب الغربي لموجة جديدة من الأمطار تستمر حتى الثلاثاء في وقت لا تزال فيه المنطقة تتعافى من آثار الإعصار مايساك الذي اجتاحها في وقت سابق من الشهر.

من جانبها قالت أعلى سلطة معنية بالتعامل مع السيول في الصين، إن منسوب مياه الأمطار قد يصل إجمالًا إلى ما بين 300 مليمتر و450 مليمترًا في أماكن بشرق قوانجشي من اليوم إلى الثلاثاء، وهو ما يعادل 30% تقريبًا من إجمالي منسوب مياه الأمطار السنوي في المنطقة بأكملها.

ويسارع رجال الإنقاذ للبحث عن 34 شخصًا ما زالوا مفقودين بعد انهيار أرضي في منطقة على مشارف تشونجتشينج بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة الماضي ما أودى بحياة ثمانية أشخاص.