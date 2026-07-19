الصحة اللبنانية : 4328 شهيداً و12229 جريحاً حصيلة العدوان الاسرائيلى حتى اليوم

أكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي حتى اليوم بلغت 4328 شهيداً و12229 جريحاً.

وأوضح المركز - في بيان اليوم - أن الفرق الطبية والإسعافية تواصل متابعة أوضاع المصابين وتقديم الخدمات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع المستشفيات والجهات المعنية، في ظل استمرار التحديات الإنسانية والصحية الناجمة عن الاعتداءات.

وأشار المركز إلى استمرار عمليات الرصد والتوثيق وتحديث البيانات المتعلقة بأعداد الضحايا، مشدداً على أهمية دعم القطاع الصحي لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمتضررين.