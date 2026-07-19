رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع انتظام العمل بمحطة الصرف الصحي ومياه الشرب

أجرى عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، يرافقه الدكتور محمد محمود زين نائب أول رئيس المركز، و كامل محمد إبراهيم نائب ثان رئيس المركز، جولة تفقدية بمحطة الصرف الصحي ومحطة مياه الشرب بمدينة بلاط، وذلك في أول أيام مباشرة مهامهم بالمركز.

واطمأن منصور على انتظام العمل بالمحطة، والوقوف على الاحتياجات الفنية والتشغيلية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.

وأكد رئيس المركز خلال الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المرافق الخدمية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجولات الميدانية في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وتحقيقًا للصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز بلاط.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.