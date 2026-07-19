عون وروبيو يؤكدان ضرورة تنفيذ الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه وزير الخارجية الأمربكي ماركو روبيو، ضرورة تطابق الموقفين اللبناني والأمريكي بشأن تطبيق "إطار العمل الثلاثي" المُوقَّع بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، مشدداً على أهمية تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، إلى جانب تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية.

كما دعا الرئيس عون إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لترسيخ الاهتمام الأمريكي بلبنان على المستويات الاقتصادية والاستثمارية، لا سيّما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات، بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني.

من جهته، أكد الوزير روبيو دعم الولايات المتحدة لمواقف الرئيس اللبناني والخطوات التي اتخذها من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ "اتفاق العمل الثلاثي"، وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقاً بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون نابعة حصراً من قرار تتخذه المؤسسات الدستورية اللبنانية.