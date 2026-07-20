نقل 9 مصابين في حادث طريق شبرا - بنها الحر إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج

كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية أنه تم نقل 9 مصابين من ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق شبرا - بنها الحر إلى مستشفى بنها الجامعي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية والعلاج داخل المستشفى، حيث يتابع الأطباء حالتهم الصحية ويقدمون لهم أوجه الرعاية اللازمة.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق شبرا - بنها الحر، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما جرى توزيع المصابين على عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى بنها الجامعي، لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.