خبير: دخول شركات أجنبية جديدة للسوق المصري ساهم في دعم القطاع السياحي

أكد هشام إدريس، الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات والتسهيلات لدعم القطاع، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التأشيرات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا.

وأوضح إدريس أن هذه التسهيلات ستسهم في جذب المزيد من السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن دخول شركات سياحية أجنبية جديدة إلى السوق المصري خلال الأشهر الماضية ساعد على تطوير القطاع وزيادة الحركة السياحية.

زيادة الرحلات الجوية ودعم الحركة السياحية

وأشار الخبير السياحي إلى أن مصر شهدت انتعاشة واضحة في القطاع السياحي، ظهرت في عدد من الفعاليات والأحداث الكبرى، ومنها مدينة العلمين واستقبال المنتخب المصري، مؤكدًا أن زيادة عدد الخطوط الجوية من 4 إلى 6 خطوط ساهمت في تحسين حركة الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأكد أن استمرار تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.