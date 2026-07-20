خبير سياحي: مصر تشهد طفرة سياحية وزيادة الخطوط الجوية إلى 6

أكد هشام إدريس، الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد من التسهيلات المهمة، خاصة في إجراءات الحصول على التأشيرات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما ساهم في تسهيل دخول السائحين إلى مصر.

وأوضح إدريس أن الأشهر الماضية شهدت دخول شركات سياحية أجنبية جديدة إلى السوق المصري، ما ساعد على تطوير القطاع وزيادة الحركة السياحية، لافتًا إلى أن مصر شهدت انتعاشة واضحة ظهرت في العديد من الفعاليات، من بينها مدينة العلمين واستقبال المنتخب المصري.

زيادة الطاقة الفندقية ودعم حركة الطيران

وأضاف الخبير السياحي أن عدد الخطوط الجوية ارتفع من 4 إلى 6 خطوط، بالتزامن مع زيادة الطاقة الفندقية، حيث ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى نحو 250 ألف غرفة بعد أن كان 235 ألف غرفة، مع وجود خطط لافتتاح 65 ألف غرفة فندقية جديدة قبل نهاية العام.

وأكد إدريس أن هذه التطورات تعكس جهود الدولة لدعم القطاع السياحي وزيادة قدرته على استقبال أعداد أكبر من الزائرين، بما يعزز مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية عالميًا.